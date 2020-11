Milan, Tuttosport: "Rabbia Ibrahimovic, scatena l’inferno"

"Rabbia Ibrahimovic, scatena l’inferno". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica a Zlatan dopo la sconfitta dei rossoneri in Europa League. "La rassegnazione della squadra contro il Lilla - si legge - è esattamente ciò che non sopporta. Tornando in panchina ha fatto ampi gesti per spiegare che il problema era mentale. La prima battuta d’arresto del Milan ha scosso tutto l’ambiente e lo svedese in particolare. Ma adesso l’obiettivo è il Verona e tornare subito a vincere almeno in campionato".