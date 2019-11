In vista di Juventus-Milan, l’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento su Piatek, che domani dovrebbe giocare dal primo minuto. Il polacco non segna fuori casa su azione dalla gara di aprile proprio contro la Juve. Domani spera di ripetersi per dare una svolta alla sua stagione. Il Milan ha bisogno dei gol del pistolero per risollevare la classifica e rilanciare le proprie ambizioni.