Milan Tv - Immagini inedite sul tocco di Ibra a Firenze: era petto

Nel corso del programma l'Inferno del Lunedì, in onda su Milan Tv, sono state mostrate alcune immagini che mostrano come il presunto tocco di braccio di Ibrahimovic a Firenze nell'ultima gara di campionato, che ha portato poi all'annullamento del gol dello svedese, sia stato invece una deviazione di petto. Il replay mostrato dal canale tematico rossonero, infatti, chiarifica come il pallone finisca sul petto di Ibrahimovic come evidenzia, successivamente, il rimasuglio della sagoma della palla sulla maglia dello svedese. Il gol, quindi, sarebbe stato regolare.