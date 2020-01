Milan-Udinese 0-1 all'intervallo, altra prova incolore dei rossoneri a San Siro

Nonostante Ibrahimovic è il solito Milan che a San Siro si dimostra lento, timoroso e con poca personalità, oltre che con poche idee. Gli ospiti passano in vantaggio con Stryger Larsen a causa di una lettura totalmente sbagliata di Donnarumma. Da lì in poi l'Udinese non ha problemi in fase difensiva e quando riparte dimostra di poter essere pericolosa. Nella seconda frazione di gioco i rossoneri sono chiamati ad offrire una prestazione totalmente differente, a partire dall'atteggiamento.