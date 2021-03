Milan-Udinese 1-1, Kessie raddrizza la serata all'ultimo respiro

Senza il gol di Franck Kessie staremmo parlando di una battuta d'arresto per il Milan, l'ennesima di questo 2021. Ma all'ultimo secondo Stryger Larsen decide di reinventarsi giocatore di pallavolo e i rossoneri ringraziano. Kessie è glaciale dal dischetto, spiazza Musso e pareggia una partita che sembrava ormai persa. Della prestazione dei rossoneri però si salva poco, sicuramente la voglia, scomposta e confusionaria, di provare a pareggiarla fino all'ultimo secondo. Non che l'Udinese abbia fatto altro oltre a chiudersi in dieci dietro la linea della palla, ma una squadra che punta alla vetta non può avere queste difficoltà offensive contro una squadra modesta come quella dei friulani.