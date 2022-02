Milan-Udinese, il gol del pareggio friulano è viziato da un fallo di mano di Udogie

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al minuto 66 di Milan-Udinese è arrivato il pareggio degli ospiti con Udogie dopo un batti e ribatti confuso in area rossonera. Diverse le proteste dei giocatori del Milan per un tocco di mano del bianconero, che effettivamente c'è: Udogie, a contrasto in area piccola con Romagnoli, spinge con la mano sinistra il pallone della porta avversaria. Incomprensibile come il successivo check del VAR non abbia portato all'annullamento del gol: dalle immagini l'irregolarità dell'attaccante è evidente.