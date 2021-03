Milan-Udinese, l'ex Deulofeu torna a San Siro: la sua presenza dal primo minuto è in dubbio

Come riportato dal sito tuttoudinese.it, Gerard Deulofeu, ex calciatore fra le altre anche del Milan, torna fra i convocati dell’Udinese dopo l’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare l’ultima partita della sua squadra contro la Fiorentina. Deulofeu, che con il Milan ha disputato in totale 18 partite nella stagione 2016/2017, tornerà a San Siro da avversario. La sua presenza dal primo minuto è però in dubbio. Mister Luca Gotti dovrebbe concedergli una chance solo nella ripresa.