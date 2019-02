Milan, un 19 col passo delle big

Il Milan proverà a sfruttare l’ottimo momento anche in Coppa Italia, contro la Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in questo 2019 i rossoneri non hanno mai sbagliato approccio, chiudendo 9 primi tempi in vantaggio o in parità in altrettante partite giocate, concedendo appena un gol e segnandone 6. Il risultato finale poi ha sempre sorriso, tranne che a Gedda contro la Juve. Il Milan che regalava fette di gara alle rivali è un ricordo sbiadito, quella che scende in campo oggi è una squadra compatta e convinta.