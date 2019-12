Milan, un altro record negativo: più di 80 corner battuti e nessun gol

Arrivati alla sosta invernale è tempo di tirare qualche somma e snocciolare qualche statistica, anche per capire com'è stato l'andamento del Milan in questi mesi di campionato. La prima parte di stagione non è stata positiva per i rossoneri, e anche i numeri non mentono: la squadra allenata da mister Pioli è undicesima per numero di corner battuti, ben 85. La parte non positiva di questa statistica è che il Milan è l'unica squadra di Serie A del campionato 2019/20 a non aver mai trovato il gol da calcio d'angolo.