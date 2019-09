Milan, un black-out di 4 minuti costa caro. Terzo ko in 5 gare

Inizia a farsi davvero difficile la situazione del Milan. I rossoneri in cinque gare di campionato hanno perso già tre volte, l’ultima ieri sera in casa del Torino, al termine di un match strano. Perché i rossoneri hanno fatto bene nel primo tempo, trovando il vantaggio su rigore con Piatek, nella ripresa ha avuto due occasioni per raddoppiare poi è crollato sotto i colpi di Belotti, a segno con una doppietta nel giro di 4 minuti. Un black-out che è costato carissimo al Milan, capace anche di creare altre due limpide palle gol con Kessie e Piatek nel recupero, ma non è arrivato nemmeno il pareggio. “Siamo stati in controllo ma non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Poi in 4 minuti la partita è cambiata, abbiamo creato anche altre due occasioni. E’ una partita che devi chiudere e vincere, ma commento la miglior partita giocata dal Milan fin qui. Nonostante la battuta d’arresto sono convinto che il Milan possa andare avanti con fiducia”, ha commentato l’allenatore Giampaolo alla fine della partita.

Il Milan si scopre anche fragile in difesa, uno dei punti di forza delle prime tre giornate in cui aveva preso solo un gol. Invece ha incassato ben 4 gol tra la sfida contro l’Inter e quella di ieri sera a Torino. Un problema in più per Giampaolo, che deve provare a dare sostanza pure all’attacco, troppo poco incisivo. I rossoneri hanno totalizzato solo 3 gol fin qui, e due di questi segnati su calcio di rigore. “Errori sotto porta? Non sono preoccupato, perché prima non ne creavamo nemmeno le occasioni, col Toro abbiamo tirato molto in porta. Non siamo stati cinici e fortunati, però col Torino abbiamo avuto tante occasioni. Piatek si è sbattuto, è stato collaborativo, ha partecipato tanto. Poi si può anche sbagliare com’è successo”. La posizione di Giampaolo inizia ad essere in bilico: “E’ giusto che sia sotto la lente d’ingrandimento. So che sono legato ai risultati però la squadra la sento. Se così non fosse, stasera avrebbe fatto una partita dimessa”.