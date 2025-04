Milan, un dato eloquente: dall'arrivo di Conceição nessuno è andato in svantaggio più volte rispetto ai rossoneri

Dopo il recente pareggio casalingo contro la Fiorentina, il Milan di Sergio Conceiçao è chiamato nuovamente a riprendere la propria, sin qui negativa, marcia in Serie A. Un nono posto che pesa, tantissimo nel presente e futuro dei rossoneri, ma soprattutto una partita all'orizzonte che non si preannuncia facile. Questa sera infatti, alle 20.45 alla Bluenergy Stadium, i rossoneri sfideranno l'insidioso Udinese, storicamente bestia nera del Milan.

Le statistiche pre partita

Il Milan ha subito otto gol nei primi 10 minuti di gioco in questo campionato, comprese entrambe le reti incassate nell’ultimo turno contro la Fiorentina; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno concesso più marcature in questo intervallo temporale in una singola stagione di Serie A risale al 1948/49 (12).

Da inizio 2025, con l’arrivo di Sergio Conceição in panchina, nessuna squadra è andata in svantaggio più volte rispetto al Milan in questo campionato: 10, al pari di Empoli, Parma e Monza. Tuttavia, nel periodo, soltanto il Bologna ha guadagnato più punti (16) una volta sotto nel punteggio rispetto ai rossoneri (13).