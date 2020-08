Milan, un solo allenamento a giorno per non caricare troppo

Il Milan lavorerà senza sosta a Milanello, allenandosi tutti i giorni, fino al 5 settembre (il primo stop è previsto per il 6 settembre). Fin qui nessuna doppia seduta, ma sempre e solo un allenamento al mattino. Come riporta Tuttosport, si tratta di una scelta di Pioli e del suo staff per non caricare troppo, visto che la squadra ha finito di giocare la seconda parte dello scorso campionato da poco.