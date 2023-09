Milan, una novità sulla maglia per il debutto in Champions

Il Milan ha presentato una novità in vista del debutto in Champions League di questa sera: i rossoneri infatti vestiranno una maglia con un font dei numeri nuovo e personalizzato, realizzato apposta per la più importante competizione europea. Il Milan userà il font in tutte le partite di Champions, e la personalizzazione sarà disponibile presso gli store ufficiali sulla schiena delle maglie Authentic, che siano del primo, secondo o terzo kit.