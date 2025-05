Milan, una stagione da record (negativo): e i ricordi tornano tristemente al 2015/2016

In vista di Milan-Monza, ultima giornata di campionato, il clima fuori a San Siro si preannuncia infuocato. Tutta l’attenzione sarà puntata sui movimenti della Curva Sud e di tutto il popolo rossonero, pronto a farsi sentire sin dalle prime ore prima del match con un appuntamento simbolico a Casa Milan. Sarà un pomeriggio carico di passione, tensione e significato, in un finale di stagione che promette emozioni forti soprattutto fuori dal campo.

NUMERI E DATI OPTA

Le due gare disputate a San Siro tra Milan e Monza hanno visto i rossoneri vincere con un punteggio aggregato di 7-1; solo contro Atalanta (10) e Roma (otto) i brianzoli hanno subito più gol in trasferta in Serie A.

Il Milan terminerà questo campionato senza conquistare una posizione in classifica valida per giocare una competizione europea nella stagione successiva per la prima volta dal 2015/16, quando arrivò al 7° posto in classifica.