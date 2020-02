Milan - Verona, gli ex della sfida tra i rossoneri e i gialloblù

In avvicinamento all'importante gara tra Milan e Verona, si può notare che sono tanti gli ex della sfida. Tra le fila del Verona figurano i nomi di Borini, Pazzini e Bocchetti che hanno vestito la maglia rossonera negli ultimi anni ad alterne fortune. Tra le file dei rossoneri, invece, vi sono Rebic, gialloblù nel 2015/2016 e Pioli che da giocatore vestì la maglia degli scaligeri per quasi due stagioni.