Milan, verso il derby è ballottaggio inedito a centrocampo tra Pobega e Messias

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce oggi Tuttosport, e come aveva anticipato ieri MilanNews.it (QUI), Stefano Pioli avrebbe provato negli ultimi due allenamenti svolti a Milanello anche Junior Messias nel ruolo di mezz'ala. L'allenatore rossonero sta pensando di reinserire un terzo centrocampista per riequilibrare la sua scacchiera tattica e nelle ultime ore sono salite le quotazioni del brasiliano in quel ruolo che dunque sfida Pobega in un ballottaggio del tutto inedito.