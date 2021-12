Milan, verso l'Udinese: oggi allenamento mattutino e conferenza di Pioli alle 14

Come riportato da acmilan.com, i rossoneri sosterrano oggi una seduta di allenamento mattutina in vista della sfida di domani contro l'Udinese, prevista per le 20:45 alla "Dacia Arena". Alle 14, inoltre, è prevista la conferenza stampa di Stefano Pioli: sarà possibile seguire in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it.