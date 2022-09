Milan, verso la Dinamo Zagabria: vigilia con rifinitura e conferenza

MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, oggi, vigilia di Milan-Dinamo Zagabria, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, i rossoneri sosterranno un allenamento al mattino (il primo quarto d'ora aperto alla stampa con le immagini visibili su MilanNews.it) mentre la conferenza stampa di Mister Pioli con Alexis Saelemaekers è in programma alle 14.30.