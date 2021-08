Milan, viva l'abbondanza: ora Pioli ha una rosa lunga

Con ogni probabilità, nelle prossime partite Pioli avrà "problemi" di abbondanza. Come farà a togliere questo Tonali? E poi c’è Ibrahimovic, ieri sorridente e felice a bordo campo... Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero dovrà inventarsi qualcosa, visto che Giroud appare oggettivamente intoccabile. Al di là di tutto, la rosa lunga, che può presentare due elementi per ogni ruolo, sarà un’altra carta importante nelle mani dell'allenatore: in panchina scalpitano già Rebic, Florenzi, Bennacer e Kalulu; in tribuna attendono il loro turno gli infortunati Ibra e Kessie, mentre Bakayoko si aggregherà a breve e dal mercato sembra ormai certo arrivi almeno un’altra pedina.