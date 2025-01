Milan x PUMA x Off White: le anticipazioni del 4th kit per la stagione 2024/25

Come succede oramai da qualche anno a questa parte, anche in questa stagione il Milan presenterà un fourth kit in collaborazione con un noto brand di abbigliamento. Dopo Nemeth, Koche e PLEASURES, stando agli amici di footyheadlines.com, quest'anno sarà il turno di Off White, già style partner del club rossonero.

Oltre a svelare il brand in questione, il noto sito di leak ha anche condiviso in anteprima una serie di immagini che riguardano proprio le divise, che quest'anno sarà di un colore gradiente dal nero al verde con loghi in giallo, verde e rosso. La seconda maglia Puma Milan Off-White ha lo stesso design della prima, ma con un gradiente dal rosso al verde.

Di seguiti le anticipazioni del fourth kit del Milan in collaborazione con PUMA ed Off White: