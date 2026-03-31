Milanello, domani la ripresa degli allenamenti in vista del Napoli

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La sosta delle Nazionali si avvicina sempre di più alla sua conclusione: tornerà nel fine settimana, dunque, il campionato di Serie A Enilive. Il Milan sarà impegnato nella giornata di Pasquetta, il 6 aprile, alle 20.45 allo stadio "Diego Armando Maradona" nel big match contro il Napoli decisivo per il secondo posto in classifica. Si avvicina, di conseguenza, anche la ripresa degli allenamenti a Milanello con la rosa che sarà quasi al completo a disposizione di Massimiliano Allegri.

La ripresa è fissata per domani pomeriggio, mercoledì. I rossoneri inizieranno a preparare la gara contro il Napoli anche se ancora qualche giocatore, impegnato oggi con la Nazionale, rientrerà solamente giovedì: in particolare Modric, Saelemaekers, De Winter e Pulisic devono rientrare dall'altra parte del mondo. Ieri invece Matteo Gabbia si è presentato al centro sportivo per continuare il suo lavoro di recupero, con l'obiettivo di rientrare al più preso a disposizione.