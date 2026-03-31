Sono dieci i giocatori del Milan impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Sono dieci i giocatori del Milan impegnati oggi con le rispettive Nazionali
Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli

Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Ecco il programma dei rossoneri impegnati oggi:

David Odogu (Germania Under 20)

Polonia-Germania, martedì 31 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20

Ardon Jashari (Svizzera)

Norvegia-Svizzera, martedì 31 marzo ore 18.00, Oslo - Amichevole

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Arabia Saudita, martedì 31 marzo ore 18.00, Bačka Topola - Amichevole

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Svezia-Italia, martedì 31 marzo ore 18.00, Boras - Qualificazioni Europeo Under 21

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Estonia, martedì 31 marzo ore 20.00, Thun - Qualificazioni Europeo Under 21

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Olanda-Ecuador, martedì 31 marzo ore 20.45, Eindhoven - Amichevole

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Portogallo, mercoledì 1 aprile ore 00.00 (ora italiana), Atlanta - Amichevole

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Messico-Belgio, mercoledì 1 aprile ore 2.00 (ora italiana), Chicago (USA) - Amichevole