Sabato ricomincia la Serie A: il programma del 31° turno

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È ormai quasi giunta al termine l'ultima sosta per le Nazionali delle stagion. La Serie A Enilive, come gli altri campionati, è pronta a tornare nel prossimo weekend con il 31° turno. Il ritorno in campo avverrà in grande stile, nel fine settimana di Pasqua e con due big match che coinvolgono quattro delle prime sei della classifica e che potrebbero essere determinanti per le sorti della stessa: Inter-Roma e Napoli-Milan. Di seguito il calendario.

SERIE A ENILIVE, 31^ GIORNATA - IL PROGRAMMA

sabato 4 aprile - Sabato Santo

ore 15, Sassuolo-Cagliari

ore 18, Hellas Verona-Fiorentina

ore 20.45, Lazio-Parma

domenica 5 aprile - Pasqua

ore 15, Cremonese-Bologna

ore 18, Pisa-Torino

ore 20.45, Inter-Roma

lunedì 6 aprile - Pasquetta

ore 12.30, Udinese-Como

ore 15, Lecce-Atalanta

ore 18, Juventus-Genoa

ore 20.45, Napoli-Milan