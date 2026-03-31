Sabato ricomincia la Serie A: il programma del 31° turno
È ormai quasi giunta al termine l'ultima sosta per le Nazionali delle stagion. La Serie A Enilive, come gli altri campionati, è pronta a tornare nel prossimo weekend con il 31° turno. Il ritorno in campo avverrà in grande stile, nel fine settimana di Pasqua e con due big match che coinvolgono quattro delle prime sei della classifica e che potrebbero essere determinanti per le sorti della stessa: Inter-Roma e Napoli-Milan. Di seguito il calendario.
SERIE A ENILIVE, 31^ GIORNATA - IL PROGRAMMA
sabato 4 aprile - Sabato Santo
ore 15, Sassuolo-Cagliari
ore 18, Hellas Verona-Fiorentina
ore 20.45, Lazio-Parma
domenica 5 aprile - Pasqua
ore 15, Cremonese-Bologna
ore 18, Pisa-Torino
ore 20.45, Inter-Roma
lunedì 6 aprile - Pasquetta
ore 12.30, Udinese-Como
ore 15, Lecce-Atalanta
ore 18, Juventus-Genoa
ore 20.45, Napoli-Milan
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