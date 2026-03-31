Mondiali, oggi si decide il destino dell'Italia: il programma delle 4 finali playoff
Le ultime 4 squadre europee a partecipare al Mondiale 2026 si decideranno oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45. Le 4 finali di playoff si giocheranno in Bosnia, Svezia, Kosvo e Repubblica Ceca: gara secca con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. Coinvolta anche l'Italia nel Percorso A: gli Azzurri di Gattuso dovranno superare la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko a Zenica. Di seguito il programma di tutte le finali europee dei playoff Mondiali.
PERCORSO A
Bosnia Erzegovina - Italia (Zenica, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Canada, Qatar e Svizzera.
PERCORSO B
Svezia - Polonia (Solna, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo F dei Mondiali, che comprende Olanda, Giappone e Tunisia.
PERCORSO C
Kosovo - Turchia (Pristina, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo D dei Mondiali, che comprende Stati Uniti, Paraguay e Australia.
PERCORSO D
Repubblica Ceca - Danimarca (Praga, 31 marzo alle 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Messico, Sudafrica e Corea del Sud.
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