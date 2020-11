Milanello, Musacchio torna ad allenarsi in gruppo

Dopo qualche giorno di riposo i rossoneri tornano ad allenarsi a Milanello. Nella sessione odierna ha lavorato con il gruppo anche Mateo Musacchio. Il difensore argentino, ormai assente da diversi mesi a causa dell'operazione alla caviglia, si avvicina sempre di più al ritorno in campo. Mister Stefano Pioli avrà un'altra opzione importante per la difesa in un periodo, dopo la pausa per le nazionali, che si annuncia davvero pieno di impegni.

The boys are back to business at Milanello #SempreMilan pic.twitter.com/498KPL725Y — AC Milan (@acmilan) November 12, 2020