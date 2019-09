MILANELLO REPORT - Maldini e Massara presenti all'allenamento odierno

I rossoneri sono tornati subito al lavoro questa mattina, alla ripresa, per preparare la prossima gara che li vedrà opposti al Torino nel turno infrasettimanale di Serie A previsto per giovedì 26 settembre alle 21.00 allo stadio "Olimpico Grande Torino". Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Gruppo in palestra alle 10.30 dove i giocatori impegnati nel Derby hanno svolto una sessione defaticante; attivazione muscolare all'interno della struttura anche per gli altri componenti della rosa, prima di uscire sul campo per iniziare una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi finalizzati alla reattività muscolare. Terminata la parte atletica, sul ribassato, è entrato in scena il pallone con alcuni torelli a tema effettuati alla massima intensità. A seguire sono state giocate una serie di partitelle su campo ridotto.