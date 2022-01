MILANELLO REPORT - Tecnica e possesso per la squadra

Questa mattina squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Sul campo per seguire il lavoro dei rossoneri presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Gruppo subito in campo sul rialzato dove ha svolto l'attivazione muscolare con l'ausilio degli ostacoli bassi e degli elastici, al termine squadra divisa in due gruppi per svolgere una serie di esercitazioni tecniche. L'allenamento è proseguito con il lavoro sul possesso e con un'altra serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.