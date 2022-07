Milanello, squadra oggi in campo per una doppia seduta di allenamento

MilanNews.it

Continua il lavoro di preparazione a Milanello per i Campioni d'Italia che nella giornata di ieri hanno riabbracciato due dei protagonisti del diciannovesimo scudetto come Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi. Oggi gli uomini di Pioli scenderanno sui campi del centro sportivo di Carnago per una doppia seduta di allenamento, in attesa che ritornino alla spicciolata tutti gli altri nazionali.