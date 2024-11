Milano, oggi il Consiglio Comunale: Sala riferirà in aula su San Siro. I paletti del centrodestra

Oggi alle 16.30 è in programma il Consiglio Comunale a Milano, durante il quale il sindaco Giuseppe Sala riferirà in aula sul progetto del nuovo stadio di San Siro dopo mesi di incontri a porte chiuse con Milan e Inter. Qualche giorno fa, i due club hanno presentato una manifestazione d'interesse "non vincolante" per l'acquisto del Meazza e delle aree limitrofe. Lo riferisce l'edizione milanese de Il Giornale che aggiunge che il primo cittadino "illustrerà condizioni e cronoprogramma per lanciare il bando per la vendita del Meazza e delle aree intorno dove i club potranno realizzare il nuovo impianto".

I partiti dell'opposizione del centrodestra stanno lavorando per un presentare un documento unitario, che potrebbe trovare voti anche a sinistra. Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha spiegato: "Dobbiamo trattenere Milan e Inter a San Siro, ma il Meazza non va sventrato. La vendita entro l'estate serve ad aggirare il vincolo sul secondo anello che non scatterebbe più in automatico se la proprietà passasse dal pubblico al privato. Benissimo la vendita, ma io chiedo che nel bando il Comune fissi come condizione che il vincolo sul secondo anello andrà comunque rispettato. Il terzo non è tutelato, l'impianto si potrà comunque alleggerire e rifunzionalizzare, ad esempio per concerti ed eventi". Il capogruppo della Lega Alessandro Verri ha invece dichiarato: "Sono curioso di sapere cosa dirà il sindaco, è già un evento più unico che raro che venga a relazionare in aula. É chiaro che noi lo critichiamo perchè sulla questione stadio ha perso anni, ma se si prospettasse la possibilità di vendita non saremmo contrari. Vogliamo garanzie sull'uso delle risorse, vanno spese nel quartiere e prima di tutto a favore delle fasce deboli, mettendosi a un tavolo con Aler per riqualificare le case popolari e per progetti rivolti a chi è in difficoltà. Il Consiglio deve essere protagonista".