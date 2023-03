MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riportato da MilanTV, la scelta di consegnare la fascia di capitano ad Ibrahimovic per Udinese-Milan è da attribuirsi al gruppo squadra; per presenze l’onore sarebbe stato di Bennacer, ma i compagni hanno deciso di designare Ibrahimovic quale capitano in segno di rispetto verso lo svedese.