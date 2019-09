Milena Bertolini: "La Serie A femminile sta evolvendo, vogliamo più tifosi"

Milena Bertolini, ct dell'Italia femminile, ha parlato a Sky Sport in vista dell'avvio del campionato: "Mi fa piacere per Attilio (Sorbo, suo ex collaboratore, ndr) che abbia avuto questa opportunità: è un maestro di calcio e merita questa chiamata all'Inter".

Come si riparte dopo il Mondiale? "Simbolicamente, per il movimento, questo Mondiale è come se l'avessimo vinto. Ripartire ora è difficile, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale. In quest'ultima finestra ci è mancato qualcosa a livello fisico ma soprattutto sul mentale".

Cosa attendersi da questo campionato? "Penso che sarà molto più stimolante per le giocatrici, si sta evolvendo e stanno arrivando tanti club professionistici che danno chance alle giocatrici. Spero che quest'anno si attivino ancora più tifosi. Avere un campionato così competitivo aiuta molto.