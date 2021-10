Mirante, ecco tutti i club in cui ha giocato prima di arrivare al Milan

Sono diversi i club con cui ha giocato Antonio Mirante nel corso della sua carriera. Dopo aver frequentato la scuola calcio Club Napoli Castellamare, Mirante a 11 anni è passato settore giovanile del Sorrento, lasciato nel 2000 per andare alla Juventus. Nell'estate 2004 i bianconeri lo girarono in prestito al Crotone, poi nel 2005 per un biennio al Siena e nel 2007 alla Sampdoria. Nell'estate 2008 i blucerchiati acquistarono il suo cartellino, ceduto al Parma un anno dopo. Mirante ha militato nei ducali fino al 2015, anno in cui è passato al Bologna dove è rimasto fino al 1° luglio 2018. Successivamente si è trasferito alla Roma, ultima squadra dove ha giocato prima di rimanere svincolato.