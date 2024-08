Mitrovic: "Pavlovic fantastico, è un tipo alla Vidic. Nello spogliatoio è un valore aggiunto"

Nel corso dell'intervista concessa a gianlucadimarzio.com, il classe 1999 Stefan Mitrovic ha parlato anche di Strahinja Pavlovic, suo compagno di nazionale con la Serbia. Queste le sue dichiarazioni:

Mitrovic ha conosciuto da vicino anche Pavlovic, suo compagno di squadra in nazionale: "È un difensore fantastico. Io e lui abbiamo giocato insieme due anni in nazionale dove ero per lui un punto di riferimento. Strahinja è un difensore tosto con un carattere molto forte. Parliamo di un tipo alla Vidic. Il Milan? Sono contento per lui perché è un ragazzo fantastico e un grande lavoratore. Nello spogliatoio poi è un valore aggiunto. Gli auguro solo il meglio per la sua avventura rossonera".