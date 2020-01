MN - A. Serena: "Suso al capolinea, Piatek credo possa fare bene in un certo tipo di gioco"

Aldo Serena, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Suso e Piatek: "Sono cambiate le gerarchie dopo il cambio di modulo. Fa strano vedere questi giocatori ai margini del progetto perché erano dei punti fermi del Milan. Suso mi sembra al capolinea, ha il pubblico contro, sembra aver perso gli stimoli e quindi credo sia giusto che cambi squadra per ritrovarsi. Piatek è un punto di domanda, chiaramente con l'arrivo di Ibra non è più titolare e poi ci sono Leao e Rebic che stanno facendo bene. Il polacco, per me, è un uomo gol e non un uomo squadra. Si è smarrito anche lui, forse per la troppa pressione, ma io sono convinto che, all'interno di una squadra con un certo tipo di gioco, può fare bene e segnare con continuità. Il Milan si è ritrovato con il 4-4-2 e dunque fa bene Pioli a continuare a puntare su questo sistema di gioco".