MN - Adams: "La mia testa è sul Montpellier, ma tutti sanno che il Milan è un top club. In Italia non sono ancora stato..."

Si avvicina il calciomercato. Dal primo di gennaio ci sarà il consueto mercato di riparazione, e il Milan dovrà valutare le opportunità per rinforzare una rosa costruita bene in estate ma falcidiata dagli infortuni. A proposito di possibili acquisti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier e obiettivo dei rossoneri per rinforzare l'attacco a gennaio.

Akor, su di lei c'è l'interesse feroce di West Ham e del Milan, ti piacerebbe provare una nuova esperienza?

"A dir la verità non ci ho pensato e non so niente [sull'interesse del West Ham]. Siamo a stagione in corso, la mia testa è sul Montpellier ma per tutti i bambini la Premier League è un sogno. Se raggiungerò Chukwueze al Milan? È presto per parlarne, ma Chuk è un giocatore molto bravo e tutti sanno che il Milan è uno dei migliori club al mondo. Per ora non posso dire niente ma tutti i tifosi di calcio sanno che il Milan è un top club e anche io ne sono cosciente. Ma ad oggi non sono ancora mai stato in Italia...".