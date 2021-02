MN - Agard: "In Italia il calcio femminile non era seguito e visionato con la stessa attenzione che c’è ora"

Nell'intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni, Laura Agard, calciatrice del Milan, ha parlato del cambiamento che ha avuto in questi anni il calcio femminile italiano: “In Italia non so esattamente come era la situazione prima ma sicuramente il campionato del mondo in Francia è stato un momento che ha aiutato il calcio femminile e il movimento a crescere. Questo sopratutto in Italia dove non era seguito e visionato con la stessa attenzione che c’è ora"