MN - Akcelrod: "Kalulu? Credo che quando tornerà al top Pioli lo chiamerà in causa. Altrimenti potrebbe andar via, l'interesse non manca..."

Il Milan ha infilato la quinta vittoria su sei partite in campionato grazie al 3-1 sul campo del Cagliari. Tra i protagonisti anche Yacine Adli che si è ben comportato in mezzo al campo al posto di Krunic. Un altro francese che si aggiunge alla colonia già ricca di Milanello. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gregoire Akcelrod, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Come ti spieghi il calo di rendimento di Kalulu?

“Lo conosco da anni, calcisticamente parlando. Secondo me le partite del Milan in questa stagione sono tante: Pioli lo chiamerà in causa, una volta tornato al top. Il tecnico rossonero si fida di lui. Poi, in caso volesse maggiore spazio, chiederà di andare via. L’interesse di altri club intorno a lui, di certo, non manca”.