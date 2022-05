MN - Albertini su Pioli: "Si è giocato la riconferma e sono contento per lui"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, si è così espresso all’evento It’s Padel Time organizzato da Banca Generali presso l’Hotel Gallia di Milano, intercettato dai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli: "Pioli fa il lavoro più difficile perché gestire 25/30 giocatori non è semplice. Ha valorizzato i singoli nonostante durante la pandemia era stato messo in discussione. Si è giocato la riconferma e sono contento per lui che le cose siano andate bene. Essere al Milan non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Sia Maldini che Pioli lo hanno fatto capire ai giocatori”.