MN - Albertosi: "Donnarumma poteva fare la carriera di Rivera al Milan"

Enrico Albertosi, ha commentato in esclusiva ai nostri microfoni, la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan per accasarsi al PSG. Albertosi ha dichiarato: “Penso che la scelta migliore che Donnarumma potesse fare era quella di rimanere al Milan. Lui in rossonero era diventato un idolo perché aveva fatto 3-4 campionati buoni giocando ad alti livelli, era giovane, aveva la possibilità di restarci per tanti anni ancora, era cresciuto nelle giovanili e avrebbe potuto fare una carriera come aveva fatto Gianni Rivera, non cambiando mai squadra. Sarebbe diventato sicuramente il capitano del Milan e poteva guadagnare tanti soldi lo stesso, senza dover andare al PSG. Il Milan gliene aveva offerti lo stesso tanti”.