MN - Alessandro Orlando: "Fonseca tecnico innovativo e con idee valide. Merita tempo"

Il doppio ex di Milan e Udinese, Alessandro Orlando (campione d'Italia e d'Europa con i rossoneri nel 1994) commenta il giorno dopo la sfida di San Siro che ha visto la squadra di Paulo Fonseca vincere di misura, dopo una partita giocata prevalentemente in inferiorità numerica. In esclusiva per MilanNews.it

Fonseca è sotto esame dal primo giorno, l'Udinese e il Brugge sono ritenute tappe importanti per la sua posizione

"Qualsiasi allenatore che arriva al Milan è quotidianamente sotto esame. A me non dispiace, ho visto buone partite in pre-campionato. La squadra è cambiata parecchio, ci sono interpreti nuovi e ci vuole tempo. Ma non sta dando una brutta impronta alla squadra. Certo, ci sono alcune problematiche con dei giocatori, anche se son cose di spogliatoio e la verità non la sa mai nessuno se non chi è all'interno. A me comunque Fonseca non dispiace, perché è un allenatore innovativo con idee valide".