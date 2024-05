MN - Aliberti: "Pesa finire dietro all'Inter nel giudizio su Pioli? Stupidità calcistiche..."

vedi letture

Contro la Salernitana si è chiuso il ciclo di Stefano Pioli al Milan. Dopo cinque anni e contro la squadra che l'ha lanciato nel calcio professionistico. Ne abbiamo parlato con Aniello Aliberti, presidente all'epoca dei granata che decise di puntare sul tecnico nel lontano 2003. In esclusiva per MilanNews.it.

Pioli aveva un contratto fino al 2025. Lo avrebbe confermato?

"Per me ha fatto un ottimo campionato, anche se non ha vinto. La contestazione dei tifosi mi sembra eccessiva. Fosse stato per me l'avrei confermato al Milan, con grande piacere. Ma evidentemente hanno obiettivi e strategie diverse. Bisogna però capire che non si può vincere ogni anno".

Il problema non è non vincere, ma finire dietro all'acerrimo rivale...

"Questa è una stupidità calcistica che non riesco a comprendere. Capisco le rivalità storiche ma non bisogna farsi travolgere dagli umori".