MN - Allenamento in corso a Milanello: si lavora in vista dell'Atletico

Milan subito a lavoro a Milanello dopo la gara di ieri contro lo Spezia. Perché martedì si torna in campo e a San Siro arriverà un avversario di grande spessore come l'Atletico Madrid, quindi non c'è tempo da perdere. La seduta di allenamento è cominciata pochi minuti fa: Pioli ha giusto un paio di giorni a disposizione per studiare la formazione da opporre ai Colchoneros di Simeone.