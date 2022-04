MN - Altafini su Giroud: "Sono arrabbiato con chi gli ha dato 5 a Torino"

MilanNews.it

José Altafini, leggenda rossonera nonché quarto miglior marcatore della storia del Milan con 161 reti realizzate tra il 1958 e il 1965, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Giroud: “Giroud è molto bravo, è un giocatore che fa sempre gol. Sono molto arrabbiato con qualche giornalista che l’altra volta con il Torino gli ha dato un cinque in pagella. Ha giocato benissimo, era solo davanti e non ha perso un pallone. Ha fatto quello che doveva fare”.