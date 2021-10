Olivier Giroud non è stato convocato per il big match di oggi contro l'Atalanta. Come appreso dalla nostra redazione, dietro l'esclusione del centravanti francese c'è ancora il mal di schiena: il problema avuto nei giorni scorsi, infatti, si è riacutizzato. Una brutta tegola per Pioli, che a Bergamo avrà di nuovo gli uomini contati in attacco.