MN - Bacconi: "Morata discontinuo e fragile, Okafor punto debole. Serve un'altra punta"

vedi letture

Dopo le prime due giornate è già tempo di processi per il Milan. Per i risultati, per il gioco, per i problemi tattici. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it



Davanti sembra irrisolta la questione centravanti: è arrivato Morata ma si è fatto subito male

"Morata farà tutte le partite? Non è un attaccante da 20 gol, è discontinuo, fragile, anche a volte psicologicamente. Quello visto all'Europeo era in un contesto di una squadra che funzionava benissimo, ma comunque non è che abbia segnato un gol a partita. Gli altri sono veramente dei ripieghi".

Come valuti Okafor e Jovic?

"Okafor ha segnato alla partita d'esordio ma è il punto debole perché spalle alla porta è inutile, nell'area è pasticcione. È anarchico, forse è meglio metterlo come esterno. Quel che dava Giroud come terminale e come sviluppo del gioco non lo può dare né Jovic né Okafor".