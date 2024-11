MN - Bacconi: "Nel Milan c'è una grande costante: l'incapacità di contrapporsi alle iniziative degli avversari"

Sedici partite fra campionato e Champions League sono sufficientemente indicative per inquadrare il Milan di Paulo Fonseca dal punto di vista tattico. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it.

"L'impressione è che sia una delle squadre più costanti nel modo di affrontare le partite. È una squadra che vuole dominare, che vuole giocare. Col piacere del passaggio, del gesto tecnico e della combinazione veloce. Fonseca fa sempre giocare tanti giocatori molto tecnici e quando non ci sono se ne percepisce l'assenza, si è visto quando è mancato Reijnders. Squadra quindi molto spettacolare, che crea pericolo, segna tanto e con giocatori di reparti anche diversi. Questa è la costante che rispecchia la filosofia dell'allenatore. Ma con un ma".



"Sarebbe tutto molto bello se fosse associato a un'altrettanta partecipazione e piacere nel salvare quel che di bello la squadra costruisce. Invece c'è una grande costante, ossia l'incapacità di contrapporsi alle iniziative degli avversari. Capita dall'inizio del campionato ma è capitato anche a Madrid. Una squadra che non riesce a pressare, ma che vuole stare nella metà campo avversaria. Non si rinchiude come ha fatto il Napoli contro l'Inter. Il Milan vuole continuare a stare alto ma non pressa. Gli avversari così hanno la possibilità di uscire avendo metri a disposizione. E Fonseca non vuole cambiare".