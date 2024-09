MN - Baiocchini: "Tra Liverpool, Leverkusen e Real, il Milan deve fare il guastafeste: parte sfavorito"

È tempo di Champions League. Con Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport al seguito del Milan, analizziamo quello che potrebbe essere il percorso europeo dei rossoneri, partendo da un'analisi complessiva delle avversarie e dalla prima di esse, il Liverpool, ospite martedì a San Siro, per arrivare alle outsiders, passando, ovviamente, per la super sfida del 'Bernabeu' contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di seguito le dichiarazioni di Manuele Baiocchini raccolte in esclusiva da MilanNews.it.

Due trasferte insidiose a ottobre e novembre: prima il Leverkusen di Xabi Alonso, poi il Real di Ancelotti. È qui che il Milan deve cercare di “far la sorpresa?”

"Tra Liverpool, Leverkusen e Real Madrid, il Milan deve fare la parte del guastafeste: parte da sfavorito, però il Milan ha dimostrato, nella sua storia, di poter fare delle grandi partite quando meno te lo aspetti, come col PSG e il Newcastle l'anno scorso, come con l'Atletico Madrid quando la decise Messias... Certo, il Milan non è favorito, ma può pensare con la forza del gruppo e lo spirito di fare un colpaccio".