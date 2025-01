MN - Basile (DAZN): "Conceiçao è pragmatico, ma è capace di essere anche spettacolare e offensivo"

Intervistato da Milannews.it, Giorgio Basile, giornalista di DAZN, ha rilasciato queste parole:

Giorgio Basile, con un po' di ritardo ma Sergio Conceiçao è finalmente arrivato al Milan

"Si parlava del suo approdo in Italia già da un po'. Ero da subito convinto subito della sua scelta, perché conosce il campionato e ha doti importanti come la leadership e l'abilità nella gestione di giocatori, anche quelli più problematici. In Portogallo lo chiamano, non a caso, il Simeone portoghese".

8 giorni di panchina, già un trofeo. Difficile immaginarsi una partenza simile

"Nemmeno i migliori tifosi di Conceiçao potevano sognare un avvio del genere. È stato diciamo favorito da due partite così importanti contro dirette rivali hanno agevolato il discorso stimolo".

Da Fonseca a Conceiçao, due filosofie di calcio diverse. Stiamo tornando al pragmatismo?

"Il 2024/25 sembra dire di sì. Simeone è primo ne LaLiga e sta riportando quella filosofia. In Italia è ancora presto per dirlo, anche se Conte al Napoli sta facendo molto bene. Diciamo però che Conceiçao è sì pragmatico ma è capace di essere spettacolare e offensivo, diciamo che è una via di mezzo. Del resto nel finale contro l'Inter ha giocato con 4 punte".