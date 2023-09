MN - Bellinazzo: "Ibra rappresenta un brand unico al mondo. Accostato al Milan..."

Subito, a bruciapelo: quanto guadagnerebbe in termini finanziari il brand Milan con l’eventuale ritorno in società di Ibrahimovic? Così Marco Bellinazzo, firma di rilievo de Il Sole 24 Ore, ha risposto alla domanda in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it:

“Si unirebbero, a livello aziendale, due brand. Ibrahimovic, come Messi e Cristiano Ronaldo, rappresenta un brand unico al mondo. Accostato a un altro brand, altrettanto potente a livello internazionale, come il Milan verrebbe a crearsi un surplus indifferente nel contesto economico dell’attuale Serie A”.