MN - Berisha: "Tare ha tutte le carte in regola per lavorare al Milan e penso che darà una grande mano"

Etrit Berisha, ex portiere della Lazio che Igli Tare pescò nel 2013 dal Kalmar in Svezia e portò a Roma per soli 400 milan euro, ha parlato così a Milannews.it del nuovo direttore sportivo del Milan:

Etrit Berisha, il Milan riparte da Igli Tare. La scelta giusta per ripartire?

"Tare alla Lazio ha fatto un ottimo lavoro sotto tutti punti di vista. Ha speso poco portando giocatori forti e mantenendo la squadra sempre competitiva e vincente. Ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa, ha sfiorato anche lo scudetto nel 2019/20. Direi che con questi numeri ha tutte le carte in regola per lavorare al Milan e penso che darà una grande mano".

Qual è il suo punto di forza?

"La sua forza è il suo carattere, uno che parla con tutti e ti fa sentire importantissimo. Cerca di aiutarti in qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo chiede tanto. Se qualcosa non va bene in allenamento o in partita cerca di risolvere la situazione, di aiutarti a uscire da un momento difficile".